Власти Херсона пообещали вывести ВСУ из херсонских сел

Украинские войска отбросят из занятых ими сел в Херсоне. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Контрнаступления [ВСУ] все — бесполезны <…>. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live».
По его словам, в настоящее время в приграничной зоне идут военные действия, однако ВС РФ сдерживают наступление «несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника». «До Херсона они [ВСУ] не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — заверил политик.
Ранее Стремоусов предложил расширить географию спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав России, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион.
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Украинские войска отбросят из занятых ими сел в Херсоне. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Контрнаступления [ВСУ] все — бесполезны <…>. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». По его словам, в настоящее время в приграничной зоне идут военные действия, однако ВС РФ сдерживают наступление «несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника». «До Херсона они [ВСУ] не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — заверил политик. Ранее Стремоусов предложил расширить географию спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав России, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион.