Власти Херсона пообещали вывести ВСУ из херсонских сел

Стремоусов: украинские войска отбросят из занятых ими херсонских сел

05 октября 2022 в 04:14 Размер текста - 17 +

Украинских военных в любом случае отбросят из занятых ими сел в Херсонской области, заверил Кирилл Стремоусов Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска отбросят из занятых ими сел в Херсоне. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Контрнаступления [ВСУ] все — бесполезны <…>. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». По его словам, в настоящее время в приграничной зоне идут военные действия, однако ВС РФ сдерживают наступление «несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника». «До Херсона они [ВСУ] не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — заверил политик. Ранее Стремоусов предложил расширить географию спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав России, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион.

Украинские войска отбросят из занятых ими сел в Херсоне. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Контрнаступления [ВСУ] все — бесполезны <…>. В любом случае все это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — сказал Стремоусов в эфире «Соловьев Live». По его словам, в настоящее время в приграничной зоне идут военные действия, однако ВС РФ сдерживают наступление «несмотря на большую концентрацию и превосходящую в несколько раз численность противника». «До Херсона они [ВСУ] не дойдут, это невозможно в данной ситуации», — заверил политик. Ранее Стремоусов предложил расширить географию спецоперации на Украине. По его словам, это необходимо для того, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Несмотря на решение жителей Херсонской области войти в состав России, закрепленное результатами референдума, Киев продолжает обстреливать регион.