Стремоусов предложил расширить географию спецоперации на Украине

30 сентября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Он чтобы исключить возможность ракетных ударов по территории России Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине География российский спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Коли мы сегодня, Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные республики, находимся в периметре поражения американских ракет, то надо двигаться дальше до того момента, пока по России не будут наноситься ракетные удары», — сказал Стремоусов в ходе своего выступления. Оно транслировалось в эфире «Первого канала». Ранее США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Власти Вашингтона пояснили, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России. Также в июле министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил западным странам расширить географию спецоперации, если они продолжать поставлять дальнобойное оружие Украине.

География российский спецоперации на Украине должна быть расширена, чтобы исключить возможность ракетных ударов по России. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Коли мы сегодня, Херсонская, Запорожская область, Донецкая и Луганская Народные республики, находимся в периметре поражения американских ракет, то надо двигаться дальше до того момента, пока по России не будут наноситься ракетные удары», — сказал Стремоусов в ходе своего выступления. Оно транслировалось в эфире «Первого канала». Ранее США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Власти Вашингтона пояснили, что предоставление этих систем может привести к эскалации, потому что они могут быть использованы для обстрела самой России. Также в июле министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил западным странам расширить географию спецоперации, если они продолжать поставлять дальнобойное оружие Украине.