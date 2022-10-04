«Ведомости»: Кремль готовится поставить во главе Херсона выходца из «школы губернаторов»

05 октября 2022 в 04:45 Размер текста - 17 +

Кремль готовится поставить во главе Херсона Сергея Елисеева, сообщают «Ведомости» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В Кремле обсуждают кандидатов на посты руководителей новых территорий. В частности, Херсонскую область может возглавить Сергей Елисеев, выпускник «школы губернаторов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента (АП). Как пишет газета, Правительство Херсонской области возглавляет Сергей Елисеев, а в Запорожье — Антон Кольцов. По словам одного из источника «Ведомостей», оба были назначены на нынешние должности в июле 2022 года, «а прежде выпустились из Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Другой из источников газеты заверил, что российских чиновников назначали, чтобы они контролировали «выделение средств на территории». Ранее в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.

В Кремле обсуждают кандидатов на посты руководителей новых территорий. В частности, Херсонскую область может возглавить Сергей Елисеев, выпускник «школы губернаторов». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к администрации президента (АП). Как пишет газета, Правительство Херсонской области возглавляет Сергей Елисеев, а в Запорожье — Антон Кольцов. По словам одного из источника «Ведомостей», оба были назначены на нынешние должности в июле 2022 года, «а прежде выпустились из Высшей школы госуправления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Другой из источников газеты заверил, что российских чиновников назначали, чтобы они контролировали «выделение средств на территории». Ранее в Москве состоялась церемония принятия освобожденных в ходе спецоперации на Украине территории в состав России. К стране присоединились Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин.