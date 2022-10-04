Курганская администрация обратилась в суд, чтобы выкупить аварийное жилье

05 октября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

После проведения экспертизы суд изменил сумму выкупа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Кургана обратилась в суд, чтобы изъять аварийное жилье у собственницы и выкупить его. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «В обоснование иска указала, что женщина является собственником жилого помещения. Заключением межведомственной комиссии при Администрации города Кургана, жилой дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу, а постановлением Администрации города Кургана принято решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, а также объектов недвижимого имущества. Согласно оценке, стоимость жилья, земельного участка и убытки, связанные с переездом, составляют 684 385 руб», — написано в иске. Собственница не согласилась со стоимостью выкупа, поэтому попросила суд назначить новую цену с учетом результатов экспертизы. Суд постановил изъять аварийное жилье у жительницы Кургана. По результатам экспертизы, администрация должна выкупить его за 1 236 800 рублей за счет средств программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Кургане на период 2019—2025 годы». Ранее URA.RU писало, что в курганский суд в 2022 году поступило 35 исков от владельцев аварийных квартир. Они не согласны с суммами, которые им предложила администрация за выкуп их жилья.

Администрация Кургана обратилась в суд, чтобы изъять аварийное жилье у собственницы и выкупить его. Об этом сообщается на сайте Курганского областного суда. «В обоснование иска указала, что женщина является собственником жилого помещения. Заключением межведомственной комиссии при Администрации города Кургана, жилой дом признан непригодным для проживания и подлежащим сносу, а постановлением Администрации города Кургана принято решение об изъятии земельного участка для муниципальных нужд, а также объектов недвижимого имущества. Согласно оценке, стоимость жилья, земельного участка и убытки, связанные с переездом, составляют 684 385 руб», — написано в иске. Собственница не согласилась со стоимостью выкупа, поэтому попросила суд назначить новую цену с учетом результатов экспертизы. Суд постановил изъять аварийное жилье у жительницы Кургана. По результатам экспертизы, администрация должна выкупить его за 1 236 800 рублей за счет средств программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в городе Кургане на период 2019—2025 годы». Ранее URA.RU писало, что в курганский суд в 2022 году поступило 35 исков от владельцев аварийных квартир. Они не согласны с суммами, которые им предложила администрация за выкуп их жилья.