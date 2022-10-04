В Сургуте иномарка насмерть сбила женщину на переходе

В Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, сообщает telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24».
«На проспекте Ленина 50-летний водитель Volkswagen наехал на 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — сообщили в Telegram. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте водитель иномарки сбил на переходе ребенка на самокате. Мальчик 2011 года рождения был госпитализирован.
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