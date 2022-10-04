04 октября 2022
03 октября 2022

В Сургуте иномарка насмерть сбила женщину на переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Санкт-Петербург., пенсионерка, пешеходный переход, бабушка
Водитель иномарки насмерть сбил пожилую женщину на переходе (фото из архива) Фото:

В Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, сообщает telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24».

«На проспекте Ленина 50-летний водитель Volkswagen наехал на 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — сообщили в Telegram. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте водитель иномарки сбил на переходе ребенка на самокате. Мальчик 2011 года рождения был госпитализирован.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney

В Сургуте (ХМАО) водитель Volkswagen совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте ДТП, сообщает telegram-канал «OMEDIA! | Сургут 24». «На проспекте Ленина 50-летний водитель Volkswagen наехал на 58-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу», — сообщили в Telegram. Женщина скончалась от полученных травм до приезда скорой. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой рассказать подробности происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Сургуте водитель иномарки сбил на переходе ребенка на самокате. Мальчик 2011 года рождения был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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