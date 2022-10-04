В Челябинской области вырос спрос на вакансии оборонных предприятий

Вакансии оборонных заводов соискатели стали искать чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выросла востребованность рабочих мест на оборонных производствах Челябинской области. Как следует из исследования сервиса «Зарплата.ру», количество вакансий также увеличилось.

«В сентябре в сравнении с августом этого года на 68% увеличился прирост откликов на предложения работодателей в сфере оборонного производства. Число вакансий в этой же отрасли также выросло на 48%», — сообщили URA.RU в пресс-службе портала «Зарплата.ру».

Среди наиболее востребованных специальностей по возросшему количеству откликов вошло сразу несколько вакансий. Среди них: специалист в службу снабжения, ведущий специалист по подбору персонала, делопроизводитель, кузнец-штамповщик, кладовщик, контролер ОТК, начальник бюро в снабжении, водитель автомобиля «КамАЗ».

В сервисе поиска работы URA.RU заметили, что количество вакансий в целом возросло в среднем на 8%. По ряду направлений наблюдается повышенный интерес. Работодателям требуется на 29% больше монтажников, на 20% —инженеров-конструкторов, так же на 20% — директором магазинов.

Как свидетельствуют данные сервиса, медианная зарплата в сентябре в регионе составляла 40 тысяч рублей, сравнявшись с уровнем марта 2022 года. При этом у сварщиков доходы достигли в среднем 75 тысяч (плюс 20% к июню), у монтажников — 70 тысяч рублей (плюс 20%), главных инженеров — 70 (плюс 10%). По данным Челябинскстата, средняя зарплата в Челябинской области в первом полугодии составляла 48221 рубль.