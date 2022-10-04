В Нижневартовске продается коттедж с бомбоубежищем за 19 миллионов рублей

05 октября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Объявления о продаже домов с бомбоубежищем все чаще встречаются на сайтах продажи недвижимости в ХМАО Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю». Недостроенный коттедж с цоколем, который продавец предлагает использовать как бомбоубежище, продается в Нижневартовске avito.ru Дом с бомбоубежищем расположен в районе набережной avito.ru Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.

В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю». Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.