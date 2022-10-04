04 октября 2022
03 октября 2022

В Нижневартовске продается коттедж с бомбоубежищем за 19 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия Музейно-выставочного центра истории Центрального регионального центра МЧС России. Москва, бомбоубежище, бункер
Объявления о продаже домов с бомбоубежищем все чаще встречаются на сайтах продажи недвижимости в ХМАО Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито».

«Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении.

Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю».

Недостроенный коттедж с цоколем, который продавец предлагает использовать как бомбоубежище, продается в Нижневартовске
Дом с бомбоубежищем расположен в районе набережной

Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю». Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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