В Нижневартовске продается коттедж с бомбоубежищем за 19 миллионов рублей

В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито».
«Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении.
Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю».
Недостроенный коттедж с цоколем, который продавец предлагает использовать как бомбоубежище, продается в Нижневартовске
avito.ru
Дом с бомбоубежищем расположен в районе набережной
avito.ru
Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.
В Нижневартовске (ХМАО) за 19 миллионов рублей продают коттедж, цокольный этаж которого предлагается использовать в качестве бомбоубежища. Объявление размещено на сайте «Авито». «Продается шикарный коттедж, 486 кв. м. на 22 сотках на набережной. Коттедж в стадии незавершенного строительства. <…> Есть нулевой, чистый, сухой полноценный этаж, можно использовать при необходимости как бомбоубежище», — указано в объявлении. Продавец отмечает, что на участке, кроме недостроенного коттеджа, есть капитальный гараж на три автомобиля, и баня. Коттедж находится на улице Советской в шаговой доступности от набережной, где недавно завершили благоустройство прогулочной зоны. В объявлении указано, что цена не окончательная — «возможен торг реальному покупателю». Ранее URA.RU писало о коттедже с бомбоубежищем, который продается в Ханты-Мансийске. Владелец предлагает приобрести его за 17 миллионов рублей.