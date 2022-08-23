В курганской пятиэтажке в ночном пожаре погиб человек

В Кургане ночью из пожара в многоэтажке спасли семь человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночном пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме по улице К. Мяготина погиб человек, еще семерых спасли пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

В 00:52 загорелась квартира в пятиэтажном доме по Коли Мяготина, 90. «Незамедлительно было принято решение об эвакуации жильцов. С верхних этажей сотрудниками МЧС России были спасены 7 человек, в том числе 3 детей. <…>. Один человек погиб», — приводят подробности в чрезвычайном ведомстве. Всего было эвакуировано 20 человек.

Пожар по повышенному рангу 1-БИС был локализован в 1:19, полностью потушен в 2:40. Спасательные действия в отношении людей понадобились из-за распространения дыма на верхние этажи. В тушении принимали участие 23 человека и 5 единиц техники. После ликвидации опасной ситуации жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее URA.RU сообщало, что в дачном поселке после пожара нашли тело мужчины. Курганец погиб после того, как загорелся его дачный дом.