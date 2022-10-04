04 октября 2022

Врачи пермского онкоцентра попросили отсрочку от частичной мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Врачи говорят, что готовы ехать на освобожденные территории, но позже Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Главный врач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина обратилась к военному комиссару Пермского края с просьбой о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации ведущим врачам и узким специалистам. При этом врачи готовы ехать в освобожденные территории, но позже.

«В онкологическом центре работают несколько десятков врачей-мужчин, которые могут попасть под частичную мобилизацию, в их числе опытные хирурги, онкологи, химиотерапевты, анестезиологи. Лечение больных для нас самое важное, и выстроенная система оказания медицинской помощи нуждается в высококвалифицированных кадрах», — сообщил «Новый компаньон», цитируя слова Зинаиды Акишиной.

Главврач также отметила, что медработники готовы поехать в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы наладить систему оказания помощи онкобольным, но позже, «как только это станет возможным и будет востребованным».

URA.RU направило запросы в пресс-службу ЦВО и пресс-службу краевого министерства здравоохранения. На момент публикации ответы не получены, ожидаются.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Перми - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Главный врач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина обратилась к военному комиссару Пермского края с просьбой о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации ведущим врачам и узким специалистам. При этом врачи готовы ехать в освобожденные территории, но позже. «В онкологическом центре работают несколько десятков врачей-мужчин, которые могут попасть под частичную мобилизацию, в их числе опытные хирурги, онкологи, химиотерапевты, анестезиологи. Лечение больных для нас самое важное, и выстроенная система оказания медицинской помощи нуждается в высококвалифицированных кадрах», — сообщил «Новый компаньон», цитируя слова Зинаиды Акишиной. Главврач также отметила, что медработники готовы поехать в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы наладить систему оказания помощи онкобольным, но позже, «как только это станет возможным и будет востребованным». URA.RU направило запросы в пресс-службу ЦВО и пресс-службу краевого министерства здравоохранения. На момент публикации ответы не получены, ожидаются. Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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