Врачи пермского онкоцентра попросили отсрочку от частичной мобилизации

Врачи говорят, что готовы ехать на освобожденные территории, но позже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Главный врач краевого онкологического диспансера Зинаида Акишина обратилась к военному комиссару Пермского края с просьбой о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации ведущим врачам и узким специалистам. При этом врачи готовы ехать в освобожденные территории, но позже.

«В онкологическом центре работают несколько десятков врачей-мужчин, которые могут попасть под частичную мобилизацию, в их числе опытные хирурги, онкологи, химиотерапевты, анестезиологи. Лечение больных для нас самое важное, и выстроенная система оказания медицинской помощи нуждается в высококвалифицированных кадрах», — сообщил «Новый компаньон», цитируя слова Зинаиды Акишиной.

Главврач также отметила, что медработники готовы поехать в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, чтобы наладить систему оказания помощи онкобольным, но позже, «как только это станет возможным и будет востребованным».

URA.RU направило запросы в пресс-службу ЦВО и пресс-службу краевого министерства здравоохранения. На момент публикации ответы не получены, ожидаются.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Она проводится в рамках спецоперации на Украине, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.