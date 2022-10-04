Мобилизацией в Пермском крае займутся прокуроры и члены ОНФ

Дмитрий Махонин включил в состав призывных комиссий прокуроров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Пермском крае к организационным мероприятиям по мобилизации резервистов могут привлекаться прокуроры и представители Общероссийского народного фронта. Актуализированный состав призывных комиссий по вопросам мобилизации граждан представлен в указах за подписью главы региона Дмитрия Махонина. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ губернатора Пермского края от 4.07.2018 г. №64 […] изменения. В состав призывной комиссии по мобилизации граждан, пребывающих в запасе, дополнить позициями следующего содержания: прокурор Пермского края (по согласованию); военный прокурор Пермского гарнизона (по согласованию) […]; представитель общероссийского общественного движения „Народный фронт за Россию“ (по согласованию)», — говорится в указе.

Представители прокуратуры также включены в состав призывных комиссий на уровне муниципалитетов края и города Перми. Помимо этого, в состав призывной комиссии Пермского края вошел зампред краевого правительства по вопросам информразвития, связи и туризма Алексей Черников.

С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Согласно планам Минобороны РФ, мобилизации подлежат порядка 300 тысяч резервистов, служивших в армии, имеющих боевой опыт и военно-учетные специальности. Ранее стало известно, что в состав Прокурор в состав призывной комиссии Челябинской области вошел региональный прокурор Карен Габриелян.