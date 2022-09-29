29 сентября 2022

В призывную комиссию Челябинской области вошел прокурор региона

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Подписание соглашения о сотрудничестве между областной прокуратурой и контрольно-счетной палатой. Челябинск, габриелян карен
Карен Габриелян должен свести к минимуму число нарушений при мобилизации Фото:
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Мобилизация в России

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян вошел в состав региональной призывной комиссии. Об этом сообщил URA.RU военный комиссар Андрей Максуров.

«С 30 сентября областной прокурор входит в призывную комиссию. Главная его задача — не допустить каких-либо нарушений. Каждое утро у нас начинается с совещания по видеосвязи, в котором участвуют губернатор Алексей Текслер и командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин», — пояснил Максуров.

Председателем областной призывной комиссии является губернатор Алексей Текслер. В ее основной состав входит 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с силовиками, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. Состав резервной комиссии составляет 28 человек.

Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3,2 тысячи человек.

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Прокурор Челябинской области Карен Габриелян вошел в состав региональной призывной комиссии. Об этом сообщил URA.RU военный комиссар Андрей Максуров. «С 30 сентября областной прокурор входит в призывную комиссию. Главная его задача — не допустить каких-либо нарушений. Каждое утро у нас начинается с совещания по видеосвязи, в котором участвуют губернатор Алексей Текслер и командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин», — пояснил Максуров. Председателем областной призывной комиссии является губернатор Алексей Текслер. В ее основной состав входит 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с силовиками, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. Состав резервной комиссии составляет 28 человек. Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3,2 тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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