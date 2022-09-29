В призывную комиссию Челябинской области вошел прокурор региона

30 сентября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Карен Габриелян должен свести к минимуму число нарушений при мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Прокурор Челябинской области Карен Габриелян вошел в состав региональной призывной комиссии. Об этом сообщил URA.RU военный комиссар Андрей Максуров. «С 30 сентября областной прокурор входит в призывную комиссию. Главная его задача — не допустить каких-либо нарушений. Каждое утро у нас начинается с совещания по видеосвязи, в котором участвуют губернатор Алексей Текслер и командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин», — пояснил Максуров. Председателем областной призывной комиссии является губернатор Алексей Текслер. В ее основной состав входит 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с силовиками, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. Состав резервной комиссии составляет 28 человек. Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3,2 тысячи человек.

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян вошел в состав региональной призывной комиссии. Об этом сообщил URA.RU военный комиссар Андрей Максуров. «С 30 сентября областной прокурор входит в призывную комиссию. Главная его задача — не допустить каких-либо нарушений. Каждое утро у нас начинается с совещания по видеосвязи, в котором участвуют губернатор Алексей Текслер и командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин», — пояснил Максуров. Председателем областной призывной комиссии является губернатор Алексей Текслер. В ее основной состав входит 29 человек. Резервный состав комиссии возглавил вице-губернатор Алексей Фартыгин, отвечающий за связи с силовиками, а также курирующий тему частичной мобилизации в регионе. Состав резервной комиссии составляет 28 человек. Точное число призывников осеннего призыва пока неизвестно. Весной из области отправилось на срочную службу около 3,2 тысячи человек.