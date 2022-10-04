Российские добровольцы раскрыли, за что сражаются в Донбассе

Добровольцы, освобождавшие ЛНР, заявили, что сражаются за идею

05 октября 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

Никто из добровольцев в РФ не едет в Донбасс ради денег, заявил боец с позывным «Кай» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Российские добровольцы, участвующие в спецоперации, сражаются в Донбассе, следуя идеологии, а не из-за желания заработать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доброволец с позывным «Кай». «Нет, чистая идеология», — ответил «Кай» на предположение корреспондента, что добровольцы вернулись защищать Донбасс в целях заработка. «Идеология, что это наш народ, мой братский народ, наша страна», — добавил он. «Кай» подчеркнул, что никто из добровольцев не едет на фронт, чтобы заработать денег. «Если бы вы знали, сколько нам платят. Я в Москве больше получал», — отметил собеседник агентства. Доброволец с позывным «Итальянец», участвовавший в освобождении Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска, рассказал, что вновь подписал контракт на службу после возвращения домой. «Пробыв некоторое время дома, наша группа боевых товарищей созвонилась и решила, что надо идти до конца, заключили контракт и [вернулись на фронт] на полгода», — сказал он. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В октябре у россиян появилась возможность записываться добровольцами с помощью портала Госуслуг. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что с помощью Госуслуг на фронт записались более 70 тысяч добровольцев. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал военкоматам не отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские добровольцы, участвующие в спецоперации, сражаются в Донбассе, следуя идеологии, а не из-за желания заработать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал доброволец с позывным «Кай». «Нет, чистая идеология», — ответил «Кай» на предположение корреспондента, что добровольцы вернулись защищать Донбасс в целях заработка. «Идеология, что это наш народ, мой братский народ, наша страна», — добавил он. «Кай» подчеркнул, что никто из добровольцев не едет на фронт, чтобы заработать денег. «Если бы вы знали, сколько нам платят. Я в Москве больше получал», — отметил собеседник агентства. Доброволец с позывным «Итальянец», участвовавший в освобождении Рубежного, Северодонецка, Кременной и Лисичанска, рассказал, что вновь подписал контракт на службу после возвращения домой. «Пробыв некоторое время дома, наша группа боевых товарищей созвонилась и решила, что надо идти до конца, заключили контракт и [вернулись на фронт] на полгода», — сказал он. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и опыт участия в боевых действиях. В октябре у россиян появилась возможность записываться добровольцами с помощью портала Госуслуг. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что с помощью Госуслуг на фронт записались более 70 тысяч добровольцев. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказал военкоматам не отказывать добровольцам в ходе частичной мобилизации.