Свердловский омбудсмен ответила на слухи о поножовщине мобилизованных в учебном центре в Елани. Видео

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова: информация о поножовщине мобилизованных в Елани не подтвердилась

05 октября 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова вместе с Татьяной Москальковой оценят условия содержания мобилизованных в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков / URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Информация о поножовщине с 13-ю ранеными в 32-м военном городке Екатеринбурга, куда отправляют мобилизованных, не подтвердилась. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга в Екатеринбурге. Ее слова передает корреспондент URA.RU. «Приехали люди с достаточной степенью опьянения. Не с нашей территории. Тем не менее, 32-й городок меня пригласил посмотреть, что происходит. Я все это видела своими глазами. Поножовщина с 13-ю ранеными не подтверждается. Не подтвердил ни военный прокурор, ни гарнизонный командир», — сказала Мерзлякова. Она также заверила, что во время совместной поездки в 32-й городок с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой еще раз оценит условия содержания мобилизованных. Откуда появились данные о поножовщине, к моменту публикации установить не удалось. Ни в СМИ, ни в соцсетях каких-либо свидетельств обнаружено не было. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Власти РФ уточняли, что призыву подлежат прежде всего те, кто уже проходил службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

Информация о поножовщине с 13-ю ранеными в 32-м военном городке Екатеринбурга, куда отправляют мобилизованных, не подтвердилась. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, отвечая на вопрос журналистов во время брифинга в Екатеринбурге. Ее слова передает корреспондент URA.RU. «Приехали люди с достаточной степенью опьянения. Не с нашей территории. Тем не менее, 32-й городок меня пригласил посмотреть, что происходит. Я все это видела своими глазами. Поножовщина с 13-ю ранеными не подтверждается. Не подтвердил ни военный прокурор, ни гарнизонный командир», — сказала Мерзлякова. Она также заверила, что во время совместной поездки в 32-й городок с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой еще раз оценит условия содержания мобилизованных. Откуда появились данные о поножовщине, к моменту публикации установить не удалось. Ни в СМИ, ни в соцсетях каких-либо свидетельств обнаружено не было. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. Власти РФ уточняли, что призыву подлежат прежде всего те, кто уже проходил службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.