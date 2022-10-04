Педагог из Челябинска станет советником министра просвещения РФ

Педагог лицея №95 Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России-2022» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Москве 5 октября состоялась церемония объявления победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России-2022». Педагог академического лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса и теперь она на год становится советником Министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«В День учителя в Доме Пашкова в Москве назвали имя победителя Всероссийского конкурса „Учитель года России — 2022“. Им стал Дмитрий Лутовинов, он преподает в средней общеобразовательной школе № 16 (г. Орехово-Зуево, Московская область)», — сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Накануне оглашения победителя замминистра просвещения РФ Анастасия Зырянова заявила, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов принял решение, что пятерка призеров на год становится его советниками. Они смогут вносить свои идеи и предложения по развитию системы образования.

Учитель английского языка академического лицея №95 города Челябинска Вероника Мушкарина вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года России — 2022». В число призеров конкурса также вошли учителя из Ямало-Ненецкого автономного округа, Чечни и Донецкой Народной Республики.

Третий, заключительный туре конкурса, состоялся в Москве 3 октября. На заключительном испытании «Педагогический совет» конкурсанты обсудили с Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и его развитие.

Награждение победителя состоится 5 октября во время праздничного концерта в Государственном Кремлевском дворце, где учителю года России — 2022 будет вручен главный приз конкурса — «Большой хрустальный пеликан».

По традиции в День учителя глава государства Владимир Путин пообщается с лауреатами и финалистами конкурса, который проходит в 33-й раз. Ежегодно в проекте участвуют более 100 тысяч учителей со всех регионов России. В этом году в конкурсе впервые приняли участие педагоги из Донбасса.