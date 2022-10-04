04 октября 2022

Летевший из Перми истребитель вернулся обратно из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской жанр. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Истребитель развернулся у Талицы Фото:

Истребитель МиГ-31, который летел из аэродрома Перми в Новосибирск развернулся и полетел обратно из-за неисправности. Инцидент произошел 4 октября, самолет развернулся над Свердловской областью, сообщается в telegram-канале Aviaincident.

«При подходе к Талице доложил о неисправности и принятом решении следовать на аэродром вылета. Самолет Миг-31, маршрут Пермь — Новосибирск», — говорится в telegram-канале. Истребитель принадлежит Миниобороны РФ.

В Перми располагается истребительный полк, который использует также военные самолеты МиГ-31. URA.RU направило запрос в Екатеринбургский районный центр единой системы организации воздушного движения. Также URA.RU рассказывало о самолете, у которого при посадке в аэропорту Перми отказал один из двигателей. Судно следовало из Москвы.

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Истребитель МиГ-31, который летел из аэродрома Перми в Новосибирск развернулся и полетел обратно из-за неисправности. Инцидент произошел 4 октября, самолет развернулся над Свердловской областью, сообщается в telegram-канале Aviaincident. «При подходе к Талице доложил о неисправности и принятом решении следовать на аэродром вылета. Самолет Миг-31, маршрут Пермь — Новосибирск», — говорится в telegram-канале. Истребитель принадлежит Миниобороны РФ. В Перми располагается истребительный полк, который использует также военные самолеты МиГ-31. URA.RU направило запрос в Екатеринбургский районный центр единой системы организации воздушного движения. Также URA.RU рассказывало о самолете, у которого при посадке в аэропорту Перми отказал один из двигателей. Судно следовало из Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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