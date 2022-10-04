Летевший из Перми истребитель вернулся обратно из-за неисправности

05 октября 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Истребитель развернулся у Талицы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Истребитель МиГ-31, который летел из аэродрома Перми в Новосибирск развернулся и полетел обратно из-за неисправности. Инцидент произошел 4 октября, самолет развернулся над Свердловской областью, сообщается в telegram-канале Aviaincident. «При подходе к Талице доложил о неисправности и принятом решении следовать на аэродром вылета. Самолет Миг-31, маршрут Пермь — Новосибирск», — говорится в telegram-канале. Истребитель принадлежит Миниобороны РФ. В Перми располагается истребительный полк, который использует также военные самолеты МиГ-31. URA.RU направило запрос в Екатеринбургский районный центр единой системы организации воздушного движения. Также URA.RU рассказывало о самолете, у которого при посадке в аэропорту Перми отказал один из двигателей. Судно следовало из Москвы.

Истребитель МиГ-31, который летел из аэродрома Перми в Новосибирск развернулся и полетел обратно из-за неисправности. Инцидент произошел 4 октября, самолет развернулся над Свердловской областью, сообщается в telegram-канале Aviaincident. «При подходе к Талице доложил о неисправности и принятом решении следовать на аэродром вылета. Самолет Миг-31, маршрут Пермь — Новосибирск», — говорится в telegram-канале. Истребитель принадлежит Миниобороны РФ. В Перми располагается истребительный полк, который использует также военные самолеты МиГ-31. URA.RU направило запрос в Екатеринбургский районный центр единой системы организации воздушного движения. Также URA.RU рассказывало о самолете, у которого при посадке в аэропорту Перми отказал один из двигателей. Судно следовало из Москвы.