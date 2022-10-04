Летевший из Перми истребитель вернулся обратно из-за неисправности

Истребитель МиГ-31, который летел из аэродрома Перми в Новосибирск развернулся и полетел обратно из-за неисправности. Инцидент произошел 4 октября, самолет развернулся над Свердловской областью, сообщается в telegram-канале Aviaincident.
«При подходе к Талице доложил о неисправности и принятом решении следовать на аэродром вылета. Самолет Миг-31, маршрут Пермь — Новосибирск», — говорится в telegram-канале. Истребитель принадлежит Миниобороны РФ.
В Перми располагается истребительный полк, который использует также военные самолеты МиГ-31. URA.RU направило запрос в Екатеринбургский районный центр единой системы организации воздушного движения. Также URA.RU рассказывало о самолете, у которого при посадке в аэропорту Перми отказал один из двигателей. Судно следовало из Москвы.
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