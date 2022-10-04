В УрФУ раскрыли, кто заменит уволившегося декана журфака Волкоморова

Временно исполняющей обязанности декана журфака Уральского федерального университета станет Татьяна Рябова. Ранее она была заместителем экс-главы департамента Владимира Волкоморова. Информация об этом появилась в telegram-канале УрФУ.
«До назначения и. о. директора департамента обязанности декана журфака УрФУ временно исполняет его заместитель Татьяна Рябова», — сообщила пресс-служба вуза. Точная дата выборов нового декана пока не сообщается.
3 октября директор департамента журналистики Уральского федерального университета Владимир Волкоморов покинул свой пост по личным причинам. Он заявил, что планирует развиваться вне журфака УрФУ.
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