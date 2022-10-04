Депутат из ЯНАО отправился на фронт добровольцем

Ветеран боевых действий, депутат городской думы Губкинского десантник Сергей Горинов убыл из ЯНАО в Тюмень

Сергей Горинов уже находится на сборах в Тюмени Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Председатель «Союза десантников» города Губкинский и депутат местной думы Сергей Горинов ушел в армию добровольцем, сообщил 5 октября telegram-канал «Мобилизация Ямал». В администрации города данную информацию подтвердили.

«Депутат гордумы Губкинского Сергей Горинов ушел добровольцем на Донбасс», — говорится в опубликованном сообщении. В мэрии города подтвердили: политик, общественник и председатель городского «Союза десантников» уже уехал на доподготовку мобилизованных.

«Он уже уехал, находится на сборах в Тюмени», — рассказали представители мэрии. По словам собеседников агентства, несколько дней назад было опубликовано видео, на котором присутствует Горинов.

Сам депутат ранее положительно высказался объявленной в России частичной мобилизации. «Считаю, что каждый гражданин нашей Родины обязан встать на ее защиту», — написал Горин на своей странице «ВКонтакте» 21 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутат гордумы Ноябрьска Елена Земенкова еще до начала мобилизации уехала на Донбасс и стала военным медиком. Всего из ЯНАО, по заявлению властей, мобилизуют 920 человек.

Специальная военная операция была начата 24 февраля. Основной ее целью была заявлена защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов.