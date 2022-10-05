Глава челябинского района рассказал, как изменились его земляки после мобилизации

Мобилизация изменила призванных челябинцев в лучшую сторону

Мобилизованные карталинцы стали организованнее и дисциплинированнее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Глава Карталинского района Челябинской области Анатолий Вдовин рассказал, как изменились его земляки за несколько дней пребывания в учебном центре Чебаркуля, где они проходят боевое слаживание перед отправкой на фронт, в рамках частичной мобилизации. По словам Главы района, мобилизованные стали дисциплинированнее.

«За пять дней они стали совсем другие — организованнее, дисциплинированнее. Им подобрали хорошего командира, и он пообещал, сделать все от него зависящее, чтобы вернуть ребят живыми и здоровыми. Мы все за них волнуемся. Ребят реально учат обращаться с оружием, воевать. Жалоб на питание нет. Кормят их хорошо», — пояснил URA.RU Вдовин

Глава района добавил, что привез ребятам не только электрогенераторы, экипировку и медикаменты, но и посылки от родных. Особенно, по его словам, карталинцы обрадовались свежим пирожкам.

Вдовин посетил учебный центр в Чебаркуле накануне. Он лично взял на себя миссию по доставке посылок для земляков. На деньги администрации, депутатов и фермеров закупили все необходимое для бойцов.

В рамках частичной мобилизации из каждого муниципалитета Челябинской области отправили на боевое слаживание военнообязанных граждан, подходящих под критерии Минобороны РФ. Всего со всей страны планируется призвать из запаса около 300 тысяч человек.