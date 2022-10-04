04 октября 2022

Свердловский депутат Госдумы показал, как живут мобилизованные в Елани

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов опубликовал фото быта мобилизованных в Елани
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Государственной думы РФ Максим Иванов подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, иванов максим
Иванов пообещал вернуться в Елань с очередной проверкой на следующей неделе Фото:

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале.

«Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов.

По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники.

Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву.

В палатках быт обустроен, как в настоящих жилых помещениях
Фото:
Внутри соблюдается порядок
Фото:
Любой желающий может почитать книги
Фото:
Палатка отапливается
Фото:
В таких палатках живут все, кто попал под частичную мобилизацию в Свердловской области
Фото:

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале. «Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов. По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники. Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву.
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