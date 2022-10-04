Свердловский депутат Госдумы показал, как живут мобилизованные в Елани

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале.
«Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов.
По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники.
Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву.
В палатках быт обустроен, как в настоящих жилых помещениях
Фото: telegram-канал Максима Иванова
Внутри соблюдается порядок
Фото: telegram-канал Максима Иванова
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Фото: telegram-канал Максима Иванова
Палатка отапливается
Фото: telegram-канал Максима Иванова
В таких палатках живут все, кто попал под частичную мобилизацию в Свердловской области
Фото: telegram-канал Максима Иванова
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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале. «Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов. По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники. Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву.