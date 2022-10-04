Свердловский депутат Госдумы показал, как живут мобилизованные в Елани

Свердловский депутат Госдумы Максим Иванов опубликовал фото быта мобилизованных в Елани

05 октября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Иванов пообещал вернуться в Елань с очередной проверкой на следующей неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале. «Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов. По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники. Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву. В палатках быт обустроен, как в настоящих жилых помещениях Фото: telegram-канал Максима Иванова Внутри соблюдается порядок Фото: telegram-канал Максима Иванова Любой желающий может почитать книги Фото: telegram-канал Максима Иванова Палатка отапливается Фото: telegram-канал Максима Иванова В таких палатках живут все, кто попал под частичную мобилизацию в Свердловской области Фото: telegram-канал Максима Иванова

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов проверил условия быта, в которых находятся мобилизованные мужчины в Елани. Фотографиями и впечатлениями он поделился в своем telegram-канале. «Елань. Посмотрели быт мобилизованных. Конечно, не санаторий. Но его никто и не обещал. Главное, сухо, тепло, по-спартански просто. Электричество есть, еда есть, баня есть. Даже мини-библиотека есть», — написал Иванов. По словам депутата, за условиями жизни мобилизованных следят и главы муниципалитетов: в учебном центре Иванов встретил главу Ирбитского района Алексея Никифорова. «В целом, могу сказать, что ситуация стабилизировалась. Возникающие проблемы решаются в рабочем порядке», — резюмировал депутат Госдумы РФ и пообещал вернуться с проверкой на следующей неделе, а также привезти новые спальники. Ранее Иванов лично проинспектировал места дислокаций мобилизованных свердловчан и обнаружил поблизости магазины с алкоголем, возле которых толпились мужчины. Народный избранник потребовал запретить продажу спиртного рядом с пунктами размещения военных. Соответствующее обращение свердловский депутат направил региональному губернатору Евгению Куйвашеву.