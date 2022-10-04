Скандальную часть с мобилизованными свердловчанами в Елани проверит главком Сухопутных войск РФ

Депутат ГД Иванов: в военную часть в Елани, где находятся мобилизованные, приедет главком Сухопутных войск РФ Салюков

05 октября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

В военную часть в Елани, где находятся мобилизованные, приедет главком Сухопутных войск РФ Салюков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В воинскую часть в Елани (под Камышловом, Свердловская область), куда отправляют мобилизованных, приедет главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. «Сегодня „Первый канал“ туда [в Елань] приезжал. Главком сухопутных туда заедет, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся военнослужащие», — поделился Иванов. Ранее URA.RU неоднократно писало о скандалах в воинской части в Елани, связанных с условиями содержания мужчин, попавших под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из последнего — гибель двух военнослужащих, прибывших из Курганской области. О ней стало известно 3 октября. Позднее появилась информация о смерти еще одного мобилизованного после его возвращения домой, в Челябинскую область. По факту ЧП сейчас ведется расследование. В целом, по словам Иванова, ситуация в Елани к настоящему моменту стабилизировалась. Военные оперативно реагируют на все жалобы и вопросы, добавил он. Другой пункт сбора мобилизованных — 32-й военный городок Екатеринбурга — в ближайшее время посетит другой федеральный VIP, омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее инспекция намечена на 6 октября.

В воинскую часть в Елани (под Камышловом, Свердловская область), куда отправляют мобилизованных, приедет главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков. Об этом URA.RU сообщил депутат Госдумы Максим Иванов, и подтвердил источник, близкий к Минобороны. «Сегодня „Первый канал“ туда [в Елань] приезжал. Главком сухопутных туда заедет, чтобы посмотреть, в каких условиях содержатся военнослужащие», — поделился Иванов. Ранее URA.RU неоднократно писало о скандалах в воинской части в Елани, связанных с условиями содержания мужчин, попавших под частичную мобилизацию, объявленную президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Из последнего — гибель двух военнослужащих, прибывших из Курганской области. О ней стало известно 3 октября. Позднее появилась информация о смерти еще одного мобилизованного после его возвращения домой, в Челябинскую область. По факту ЧП сейчас ведется расследование. В целом, по словам Иванова, ситуация в Елани к настоящему моменту стабилизировалась. Военные оперативно реагируют на все жалобы и вопросы, добавил он. Другой пункт сбора мобилизованных — 32-й военный городок Екатеринбурга — в ближайшее время посетит другой федеральный VIP, омбудсмен Татьяна Москалькова. Ее инспекция намечена на 6 октября.