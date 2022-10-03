В свердловском учебном центре в Елани погибло два мобилизованных, еще один умер, вернувшись домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, ботинки, призыв, призывной пункт, берцы, обмундирование, снаряжение, экипировка, мобилизация, мобилизационный пункт
В учебном центре Минобороны Елань в Свердловской области погибли трое мобилизованных Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино, Свердловская область) Минобороны РФ погибли трое мобилизованных граждан, один из них — житель Кургана. Все три случая произошли по различным причинам. Об этом URA.RU заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.

«Двое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — сообщил Иванов.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о самоубийстве мобилизованного. «Это дело взято на контроль военным прокурором Еланского гарнизона, расследуется Еланским отделом Военно-следственного комитета», — сообщила она.

По данным источника URA.RU, мобилизованному, который покончил с собой, 46 лет. Мужчина жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой.

Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еланском гарнизоне учебного центра (поселок Порошино, Свердловская область) Минобороны РФ погибли трое мобилизованных граждан, один из них — житель Кургана. Все три случая произошли по различным причинам. Об этом URA.RU заявил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. «Двое мобилизованных погибли в Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Один мобилизованный умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», — сообщил Иванов. Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в разговоре с URA.RU подтвердила информацию о самоубийстве мобилизованного. «Это дело взято на контроль военным прокурором Еланского гарнизона, расследуется Еланским отделом Военно-следственного комитета», — сообщила она. По данным источника URA.RU, мобилизованному, который покончил с собой, 46 лет. Мужчина жил в Кургане и был мобилизован 26 сентября. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). В районе 32-го военного городка в Екатеринбурге ограничили продажу алкоголя. Спиртные напитки на прилавках прикрыли черной пленкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...