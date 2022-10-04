В часть, куда свозят мобилизованных свердловчан, едет серьезная московская проверка. Видео

04 октября 2022 в 22:16 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова хочет проверить, в каких условиях содержат мобилизованных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в 32-й военный городок Екатеринбурга, куда отправляют свердловчан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом корреспондент URA.RU узнал из разговора с самой Москальковой и свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой. «Я знаю, что уполномоченный по правам человека Свердловской области уже побывала не только в военкоматах, но и там, где проводятся учения. И я тоже планирую побывать в этих местах и послушать всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, которые [сегодня] приехали в Екатеринбург. Чтобы вовремя увидеть все узкие места, которые есть, и на них отреагировать», — сказала Москалькова. Как писало URA.RU, мобилизованных свердловчан отправляют не только в 32-й городок, но и в воинскую часть в Елани (под Камышловом), вокруг которой множество скандалов. «Поедем в 32-й [городок]. В Елань — нет [не поедем]. Все-таки далековато — 130 километров [от Екатеринбурга]», — уточнила план Мерзлякова. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приедет в 32-й военный городок Екатеринбурга, куда отправляют свердловчан, попавших под частичную мобилизацию. Об этом корреспондент URA.RU узнал из разговора с самой Москальковой и свердловским омбудсменом Татьяной Мерзляковой. «Я знаю, что уполномоченный по правам человека Свердловской области уже побывала не только в военкоматах, но и там, где проводятся учения. И я тоже планирую побывать в этих местах и послушать всех уполномоченных по правам человека в субъектах РФ, которые [сегодня] приехали в Екатеринбург. Чтобы вовремя увидеть все узкие места, которые есть, и на них отреагировать», — сказала Москалькова. Как писало URA.RU, мобилизованных свердловчан отправляют не только в 32-й городок, но и в воинскую часть в Елани (под Камышловом), вокруг которой множество скандалов. «Поедем в 32-й [городок]. В Елань — нет [не поедем]. Все-таки далековато — 130 километров [от Екатеринбурга]», — уточнила план Мерзлякова. Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). По последним данным Минобороны РФ, этот план выполнен более чем на 60%.