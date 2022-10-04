04 октября 2022

В Елани мобилизованным перестали продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, иванов максим
Иванов заявил, что ограничение продажи алкоголя в Елани положительно сказалась на обстановке в населенном пункте Фото:
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Мобилизация в России

В магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщил в telegram-канале свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов.

«Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки», — заявил Иванов. По словам местных жителей, после этого ограничения в населенном пункте стало спокойнее.

Ранее свердловский депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя на тех территориях, где находятся центры размещения мобилизованных. По его словам, местные жители стали часто замечать людей в форме, которые закупаются водкой и пивом.

Фото:

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В магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщил в telegram-канале свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки», — заявил Иванов. По словам местных жителей, после этого ограничения в населенном пункте стало спокойнее. Ранее свердловский депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя на тех территориях, где находятся центры размещения мобилизованных. По его словам, местные жители стали часто замечать людей в форме, которые закупаются водкой и пивом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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