В Елани мобилизованным перестали продавать алкоголь

В магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщил в telegram-канале свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов.
«Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки», — заявил Иванов. По словам местных жителей, после этого ограничения в населенном пункте стало спокойнее.
Ранее свердловский депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя на тех территориях, где находятся центры размещения мобилизованных. По его словам, местные жители стали часто замечать людей в форме, которые закупаются водкой и пивом.
Фото: telegram-канал Максима Иванова
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В магазинах, которые расположены рядом с учебным центром в Елани, куда привозят мужчин, попавших под частичную мобилизацию, ограничили продажу алкоголя. Об этом сообщил в telegram-канале свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. «Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. После нашего вмешательства один магазин полностью прекратил торговлю алкоголем, второй ограничил время торговли двумя часами в сутки», — заявил Иванов. По словам местных жителей, после этого ограничения в населенном пункте стало спокойнее. Ранее свердловский депутат Госдумы Максим Иванов выступил с инициативой ограничить продажу алкоголя на тех территориях, где находятся центры размещения мобилизованных. По его словам, местные жители стали часто замечать людей в форме, которые закупаются водкой и пивом.