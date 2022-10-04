04 октября 2022

Екатеринбургский митрополит объяснил роль женщин во время мобилизации

Екатеринбургский митрополит Евгений заявил, что женщины во время мобилизации должны наполнить бойцов смыслом жизни
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Торжественная встреча главы Екатеринбургской митрополии Преосвященного владыки Евгения в Храме-Памятнике на Крови. Екатеринбург, кульберг алексей, владыка евгений, митрополит евгений
По словам митрополита Евгения, высочайшее предназначение женщины — быть помощницей Бога в даровании жизни Фото:

Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) заявил, что во время частичной мобилизации женщины должны дать понять мужчинам, что они защищают и для чего они должны выжить. Свои размышления он опубликовал в личном telegram-канале.

«Особенно мне бы хотелось призвать этот святой мир в души наших женщин, наших доблестных мироносиц. Настало время вашего подвига. Более сложного, чем мужское умение пользоваться оружием. Высочайшее предназначение женщины — быть помощницей Бога в даровании жизни. И это даже не о деторождении», — заявил митрополит.

По его словам, в нынешнее время женщины должны наполнить мужчин смыслом жизни, любовью, ценностью, которая даст мобилизованным понимание, «что он защищает и ради чего должен выжить и жить». Также Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) дал свою интерпретацию слова «мобилизация».

«Слово „мобилизация“ обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, собрав их внутрь», — заявил представитель регионального духовенства. Он подчеркивает, что сейчас людям необходимо остановиться, прекратить волнение души и не паниковать.

С 21 сентября в России президентом РФ Владимиром Путиным объявлена частичная мобилизация. Планируется, что будет призвано 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от мобилизационного резерва. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью.

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Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) заявил, что во время частичной мобилизации женщины должны дать понять мужчинам, что они защищают и для чего они должны выжить. Свои размышления он опубликовал в личном telegram-канале. «Особенно мне бы хотелось призвать этот святой мир в души наших женщин, наших доблестных мироносиц. Настало время вашего подвига. Более сложного, чем мужское умение пользоваться оружием. Высочайшее предназначение женщины — быть помощницей Бога в даровании жизни. И это даже не о деторождении», — заявил митрополит. По его словам, в нынешнее время женщины должны наполнить мужчин смыслом жизни, любовью, ценностью, которая даст мобилизованным понимание, «что он защищает и ради чего должен выжить и жить». Также Екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) дал свою интерпретацию слова «мобилизация». «Слово „мобилизация“ обозначает приведение в движение. Собранность, противопоставляемая бессмысленным и паническим метаниям. А для противостояния этой крайности следует перестать тратить силы, собрав их внутрь», — заявил представитель регионального духовенства. Он подчеркивает, что сейчас людям необходимо остановиться, прекратить волнение души и не паниковать. С 21 сентября в России президентом РФ Владимиром Путиным объявлена частичная мобилизация. Планируется, что будет призвано 300 тысяч резервистов, что составляет 1% от мобилизационного резерва. В настоящее время мобилизуют бойцов с боевым опытом и определенной необходимой военно-учетной специальностью.
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