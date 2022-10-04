Курганский завод выплатил мобилизованным по 50 тысяч рублей на сборы

Шадринское предприятие «Технокерамика» из Курганской области выдает мобилизованным сотрудникам вещмешки с предметами первой необходимости, а также выплаты в 50 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании Владимир Кузовников.
«Все призванные в рамках мобилизации сотрудники получают расчет. Еще до принятия закона, мы решили сохранить им рабочие места. Также каждому мобилизованному мы выплачиваем 50 тысяч рублей на сборы», — говорит Кузовников. В том числе каждому мобилизованному рабочему от завода собрали рюкзак с вещами первой необходимости на сумму более 10 тысяч рублей.
На сегодняшний день с предприятия в военные части отправились два человека, еще несколько мужчин ждут отправки. «Те, кто ожидают отправления, по собственному желанию решили выйти на работу. Мы с ними рассчитаемся перед самым уходом», — заявил гендиректор «Технокерамики». Он отметил, что всех сотрудников ждут на предприятии и желают скорейшего возвращения домой.
До этого URA.RU сообщало, что предприятие «Велес», принадлежащее депутату Госдумы Александру Ильтякову, закупило необходимые вещи и аптечки мобилизованным работникам. Также компания приобрела обмундирование и сухпайки.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.
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