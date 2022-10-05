Мобилизованный свердловский блогер стал героем сюжета на федеральном ТВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Птицына, он уже находится на бывшей территории Украины Фото:

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Иван Птицын стал одним из героев телевизионного сюжета, в котором показали мобилизованных уральцев, находящихся в приграничном регионе. Сюжет с молодым человеком показали в эфире «РЕН ТВ».

«Всем большой-большой привет! Настрой боевой! Россия вперед», — заявил Птицын. Также в сюжете рассказали, как новобранцы проходят военную подготовку и учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Ранее Птицын заявил, что будет рассказывать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Мужчина отправился на Украину в качестве добровольца. Такое решение он принял после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата, а в России была объявлена частичная мобилизация.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Иван Птицын стал одним из героев телевизионного сюжета, в котором показали мобилизованных уральцев, находящихся в приграничном регионе. Сюжет с молодым человеком показали в эфире «РЕН ТВ». «Всем большой-большой привет! Настрой боевой! Россия вперед», — заявил Птицын. Также в сюжете рассказали, как новобранцы проходят военную подготовку и учатся оказывать первую медицинскую помощь. Ранее Птицын заявил, что будет рассказывать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Мужчина отправился на Украину в качестве добровольца. Такое решение он принял после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата, а в России была объявлена частичная мобилизация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...