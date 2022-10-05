Мобилизованный свердловский блогер стал героем сюжета на федеральном ТВ

Житель Каменска-Уральского (Свердловская область) Иван Птицын стал одним из героев телевизионного сюжета, в котором показали мобилизованных уральцев, находящихся в приграничном регионе. Сюжет с молодым человеком показали в эфире «РЕН ТВ».
«Всем большой-большой привет! Настрой боевой! Россия вперед», — заявил Птицын. Также в сюжете рассказали, как новобранцы проходят военную подготовку и учатся оказывать первую медицинскую помощь.
Ранее Птицын заявил, что будет рассказывать на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обо всем, что с ним происходит в рамках частичной мобилизации. Мужчина отправился на Украину в качестве добровольца. Такое решение он принял после того, как стало известно о гибели его двоюродного брата, а в России была объявлена частичная мобилизация.
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