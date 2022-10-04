Код для госномера, принадлежавший Коми-округу, переходит ЛНР

Цифровой код «81» для госномера, который ранее был закреплен за Коми-Пермяцким округом (Пермский край), может получить Луганская народная республика (ЛНР). Новые коды для госномеров для вошедших в состав России новых территорий, предлагает ввести МВД РФ. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Проектом приказа предлагается закрепить цифровые коды для Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — отмечается на сайте МВД. Так, код 80 получит ДНР, код 81 — ЛНР, а Херсонская и Запорожская области — коды 84 и 85.
Цифровой код «81» был закреплен за Коми-Пермяцким автономным округом. После объединения округа с Пермской областью (2005 год) и образованием нового субъекта РФ (Пермского края), регион получил цифровой код «59».
Указанные выше территории были освобождены российской армией в ходе специальной военной операции. После проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении регионов к России.
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