Код для госномера, принадлежавший Коми-округу, переходит ЛНР

05 октября 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

ЛНР получит цифровой код 81 для госномера Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Цифровой код «81» для госномера, который ранее был закреплен за Коми-Пермяцким округом (Пермский край), может получить Луганская народная республика (ЛНР). Новые коды для госномеров для вошедших в состав России новых территорий, предлагает ввести МВД РФ. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Проектом приказа предлагается закрепить цифровые коды для Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — отмечается на сайте МВД. Так, код 80 получит ДНР, код 81 — ЛНР, а Херсонская и Запорожская области — коды 84 и 85. Цифровой код «81» был закреплен за Коми-Пермяцким автономным округом. После объединения округа с Пермской областью (2005 год) и образованием нового субъекта РФ (Пермского края), регион получил цифровой код «59». Указанные выше территории были освобождены российской армией в ходе специальной военной операции. После проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении регионов к России.

Цифровой код «81» для госномера, который ранее был закреплен за Коми-Пермяцким округом (Пермский край), может получить Луганская народная республика (ЛНР). Новые коды для госномеров для вошедших в состав России новых территорий, предлагает ввести МВД РФ. Об этом говорится в проекте приказа ведомства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. «Проектом приказа предлагается закрепить цифровые коды для Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — отмечается на сайте МВД. Так, код 80 получит ДНР, код 81 — ЛНР, а Херсонская и Запорожская области — коды 84 и 85. Цифровой код «81» был закреплен за Коми-Пермяцким автономным округом. После объединения округа с Пермской областью (2005 год) и образованием нового субъекта РФ (Пермского края), регион получил цифровой код «59». Указанные выше территории были освобождены российской армией в ходе специальной военной операции. После проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, президент Владимир Путин подписал договоры о присоединении регионов к России.