04 октября 2022

В Челябинской области отсрочку от мобилизации оформят мэры

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизация. Челябинск, военкомат, призывник
Муниципалитеты смогут заняться отсрочкой по мобилизации Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Челябинской области главы городов и районов помогут предприятиям оформить отсрочку от мобилизации. Как URA.RU пояснили в региональном МФЦ «Мой бизнес», обратиться за льготой может любая организация.

«Любая компания может обратиться в администрации по месту регистрации бизнеса со списком нуждающихся в предоставлении отсрочки сотрудников. Список согласовывает глава, и далее перечень передается в муниципальный военный комиссариат», — сообщили URA.RU по телефону «горячей линии».

При необходимости военкомат может скорректировать список, исключив из него тех военнообязанных, чьи военно-учетные специальности ценны для Вооруженных Сил РФ. Дальнейший порядок документооборота предусматривает возврат списка в мэрию. Перечень рассмотрит призывная комиссия территории по мобилизации, оформив протокол.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. В ряды российской армии предполагается призвать порядка 300 тысяч граждан. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, две трети данной численности уже мобилизовано.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Челябинской области - читайте канал https://t.me/ACityThatSmog

В Челябинской области главы городов и районов помогут предприятиям оформить отсрочку от мобилизации. Как URA.RU пояснили в региональном МФЦ «Мой бизнес», обратиться за льготой может любая организация. «Любая компания может обратиться в администрации по месту регистрации бизнеса со списком нуждающихся в предоставлении отсрочки сотрудников. Список согласовывает глава, и далее перечень передается в муниципальный военный комиссариат», — сообщили URA.RU по телефону «горячей линии». При необходимости военкомат может скорректировать список, исключив из него тех военнообязанных, чьи военно-учетные специальности ценны для Вооруженных Сил РФ. Дальнейший порядок документооборота предусматривает возврат списка в мэрию. Перечень рассмотрит призывная комиссия территории по мобилизации, оформив протокол. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. В ряды российской армии предполагается призвать порядка 300 тысяч граждан. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, две трети данной численности уже мобилизовано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...