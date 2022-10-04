В Челябинской области отсрочку от мобилизации оформят мэры

Муниципалитеты смогут заняться отсрочкой по мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Челябинской области главы городов и районов помогут предприятиям оформить отсрочку от мобилизации. Как URA.RU пояснили в региональном МФЦ «Мой бизнес», обратиться за льготой может любая организация.

«Любая компания может обратиться в администрации по месту регистрации бизнеса со списком нуждающихся в предоставлении отсрочки сотрудников. Список согласовывает глава, и далее перечень передается в муниципальный военный комиссариат», — сообщили URA.RU по телефону «горячей линии».

При необходимости военкомат может скорректировать список, исключив из него тех военнообязанных, чьи военно-учетные специальности ценны для Вооруженных Сил РФ. Дальнейший порядок документооборота предусматривает возврат списка в мэрию. Перечень рассмотрит призывная комиссия территории по мобилизации, оформив протокол.

Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. В ряды российской армии предполагается призвать порядка 300 тысяч граждан. По заявлению министра обороны Сергея Шойгу, две трети данной численности уже мобилизовано.