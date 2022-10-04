Россия мобилизовала 200 тысяч резервистов и готовится отбить Красный Лиман: главное к вечеру 4 октября

04 октября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

В рамках частичной мобилизации в России были призваны более 200 тысяч резервистов. Освобождение Красного Лимана входит в планы союзных сил. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.