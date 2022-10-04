Сергей Шойгу сообщил о выполнении плана по мобилизации на две третьих
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В рамках частичной мобилизации в России были призваны более 200 тысяч резервистов. Освобождение Красного Лимана входит в планы союзных сил. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 октября.
- В Вооруженные силы РФ прибыло более 200 тысяч резервистов в рамках частичной мобилизации. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
- Освобождение Красного Лимана в Донецкой народной республике входит в планы союзных сил. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По мнению военных экспертов, опрошенных URA.RU, командующий группировкой «Центр» генерал Александр Лапин обманул ВСУ, скрытно отведя войска с Краснолиманского направления. По словам пермского экс-депутата Александра Григоренко, участвующего в штурме города в мае, России удастся отбить Красный Лиман и Изюм при должной поддержке и артиллерии, и авиации.
- Генеральный директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Игорь Мурашов был выдворен на подконтрольную Киеву территорию Запорожской области. Перед этим гендиректор лично сознался в связях с украинскими спецслужбами на видео, обнародованном телеканалом «Россия-24».
- Военно-космические силы РФ поразили штаб воздушного командования ВСУ «Восток». Об этом сообщило Минобороны России.
- Вооруженные силы Украины нанесли шесть ударов из американской системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три из них упали в районе моста, остальные были сбиты. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
- По словам бойцов спецназа «Ахмат» и народной милиции ЛНР, украинской армии никогда не удастся захватить город Лисичанск в Луганской народной республике. Таким мнением военнослужащие поделились с корреспондентом URA.RU.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.