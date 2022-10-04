Россия мобилизовала 200 тысяч резервистов и готовится отбить Красный Лиман: главное к вечеру 4 октября

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Сергей Шойгу сообщил о выполнении плана по мобилизации на две третьих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рамках частичной мобилизации в России были призваны более 200 тысяч резервистов. Освобождение Красного Лимана входит в планы союзных сил. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 октября.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

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В рамках частичной мобилизации в России были призваны более 200 тысяч резервистов. Освобождение Красного Лимана входит в планы союзных сил. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 4 октября. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине утром 24 февраля. Позже, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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