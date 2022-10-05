Кадыров: Путин никогда не забывает о важных для Чечни датах

Президент России Владимир Путин никогда не забывает о важных для Чечни датах. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Несмотря на свою загруженность, Верховный главнокомандующий никогда не забывает о значимых датах в нашем регионе. Это говорит о многом. Такое внимание бесценно», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Таким образом глава региона отреагировал на поздравление Путина с годовщиной города Грозного в Чечне. Ему 5 октября исполнятся 201 год. Также Кадыров лично присоединился к поздравлению горожан с этой датой.
Кроме того, глава Чеченской республики подчеркнул, что президент РФ лично присвоил ему звание «генерал-полковник». Это произошло в день рождения главы Чечни.
Ранее Кадырова поздравили с днем рождения необычным образом. Бойцы «Ахмата» подарили ему на день рождения обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Кадыров сообщил, что ему присвоено звание генерал-полковника, об этом сообщает RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.
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Президент России Владимир Путин никогда не забывает о важных для Чечни датах. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Несмотря на свою загруженность, Верховный главнокомандующий никогда не забывает о значимых датах в нашем регионе. Это говорит о многом. Такое внимание бесценно», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Таким образом глава региона отреагировал на поздравление Путина с годовщиной города Грозного в Чечне. Ему 5 октября исполнятся 201 год. Также Кадыров лично присоединился к поздравлению горожан с этой датой. Кроме того, глава Чеченской республики подчеркнул, что президент РФ лично присвоил ему звание «генерал-полковник». Это произошло в день рождения главы Чечни. Ранее Кадырова поздравили с днем рождения необычным образом. Бойцы «Ахмата» подарили ему на день рождения обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ). 5 октября Рамзан Кадыров встречает свое 46-летие. Кадыров сообщил, что ему присвоено звание генерал-полковника, об этом сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее основная цель — демилитаризация и денацификация страны.