Силовики закрыли в СИЗО директора института УрФУ, срочно госпитализированного из суда

05 октября 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор института УрФУ Евгений Шурманов, которого подозревают в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби, доставлен в СИЗО, после того как его срочно госпитализировали из зала суда. Об этом URA.RU рассказала жена Шурманова Дарья. «Состояние сейчас удовлетворительное, вчера давление было под 200 и сильные боли в груди, в больнице была оказана первая медицинская помощь, поставлена капельница, взяты анализы и проведены необходимые исследования, которые показали нарушения в работе сердца. Как сказал врач, требуется полное медицинское обследование», — рассказала Шурманова. Она отметила, что после всех анализов подсудимого отправили в СИЗО. Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, в разговоре с URA.RU предположил, что проблемы со здоровьем Шурманова недостаточны, чтобы появились основания выпустить его из СИЗО под домашний арест. Однако сам Шурманов на суде заявлял о проблемах с сердцем и жаловался на тяжелое состояние. Шурманов был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Силовики в ходе следственной работы нашли недвижимость Шурманова за границей, а также связи с иностранными гражданами. Суд отправил его под стражу до вынесения приговора, несмотря на его просьбы назначить более мягкую меру пресечения.

Директор института УрФУ Евгений Шурманов, которого подозревают в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби, доставлен в СИЗО, после того как его срочно госпитализировали из зала суда. Об этом URA.RU рассказала жена Шурманова Дарья. «Состояние сейчас удовлетворительное, вчера давление было под 200 и сильные боли в груди, в больнице была оказана первая медицинская помощь, поставлена капельница, взяты анализы и проведены необходимые исследования, которые показали нарушения в работе сердца. Как сказал врач, требуется полное медицинское обследование», — рассказала Шурманова. Она отметила, что после всех анализов подсудимого отправили в СИЗО. Источник URA.RU, знакомый с ходом расследования, в разговоре с URA.RU предположил, что проблемы со здоровьем Шурманова недостаточны, чтобы появились основания выпустить его из СИЗО под домашний арест. Однако сам Шурманов на суде заявлял о проблемах с сердцем и жаловался на тяжелое состояние. Шурманов был задержан после обысков, проходивших на спортивных объектах в Екатеринбурге. Силовики в ходе следственной работы нашли недвижимость Шурманова за границей, а также связи с иностранными гражданами. Суд отправил его под стражу до вынесения приговора, несмотря на его просьбы назначить более мягкую меру пресечения.