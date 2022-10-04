Директора института УрФУ срочно доставили в больницу во время суда

Врачи госпитализировали директора института УрФУ, которому стало плохо во время суда

Евгений Шурманов подозревается в хищении субсидии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директора института УрФУ Евгения Шурманова, которого подозревают в хищении областной субсидии на поддержку команды по регби, госпитализировали во время судебного заседания о продлении меры пресечения. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник, информацию подтвердил адвокат подсудимого Сергей Прибылев.

«Во время заседания Шурманову стало плохо, его пришлось отвезти в больницу», — сообщил источник. Прибылев утвердительно ответил на вопрос о госпитализации. Суд пришлось перенести.

Ранее источник URA.RU сообщал, что Шурманову могут предложить дать показания против других фигурантов дела взамен на смягчение меры пресечения. Сам Шурманов во время заседания заявлял, что никогда не отказывался от сотрудничества со следствием и готов сотрудничать в вопросах, которые возникнут у силовиков.

Шурманов был задержан после ряда обысков на спортивных объектах Екатеринбурга. Силовики обнаружили недвижимость Шурманова за границей, а также связи с иностранными гражданами. Суд принял решение отправить директора института в СИЗО.