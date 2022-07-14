Против главы института УрФУ возбудили второе уголовное дело

15 июля 2022 в 10:35 Размер текста - 17 +

Также по второму уголовному делу вероятно будет проходит заместитель Евгения Шурманова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В отношении директора института спорта Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. В этот раз речь идет о хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. «В институте физической культуры и спорта силовики опять провели обыски. Причиной стало новое уголовное дело Шурманова — снова по статье о мошенничестве из-за хищения областной субсидии на поддержку команды по регби», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в системе высшего образования региона. Инсайдер также рассказал, что помимо Шурманова по делу о мошенничестве проходит его заместитель — вице-президент ОО «Федерация регби Свердловской области». Ранее Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа согласно решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские связи» с российскими и иностранными чиновниками. Также у подозреваемого нашли коллекцию часов на 10 миллионов рублей, квартиру в Дубае и коттедж, записанный на ребенка. Минспорта России лишило директора института спорта УрФУ звания мастера спорта по боксу. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В отношении директора института спорта Уральского федерального университета (УрФУ) Евгения Шурманова возбудили второе уголовное дело о мошенничестве. В этот раз речь идет о хищении областной субсидии на поддержку команды по регби. «В институте физической культуры и спорта силовики опять провели обыски. Причиной стало новое уголовное дело Шурманова — снова по статье о мошенничестве из-за хищения областной субсидии на поддержку команды по регби», — сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в системе высшего образования региона. Инсайдер также рассказал, что помимо Шурманова по делу о мошенничестве проходит его заместитель — вице-президент ОО «Федерация регби Свердловской области». Ранее Евгения Шурманова заключили под стражу до 8 августа согласно решению Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. В ходе слушания правоохранители предоставили суду сведения, что Шурманов владеет недвижимостью за границей и имеет «устойчивые дружеские связи» с российскими и иностранными чиновниками. Также у подозреваемого нашли коллекцию часов на 10 миллионов рублей, квартиру в Дубае и коттедж, записанный на ребенка. Минспорта России лишило директора института спорта УрФУ звания мастера спорта по боксу.