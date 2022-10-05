Путина удивили результаты референдума

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин назвал результаты референдумов прозрачными Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Результаты референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей удивляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Меня результаты референдумов самого не только порадовали, но и удивили. Результат, конечно, более чем убедительный и абсолютно прозрачный. Результат, не подлежащий никакому сомнению», — заявил Путин во время своей встречи, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».

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Результаты референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей удивляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года». «Меня результаты референдумов самого не только порадовали, но и удивили. Результат, конечно, более чем убедительный и абсолютно прозрачный. Результат, не подлежащий никакому сомнению», — заявил Путин во время своей встречи, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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