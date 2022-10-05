Путина удивили результаты референдума

Владимир Путин назвал результаты референдумов прозрачными
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Результаты референдумов по присоединению к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей удивляют. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Меня результаты референдумов самого не только порадовали, но и удивили. Результат, конечно, более чем убедительный и абсолютно прозрачный. Результат, не подлежащий никакому сомнению», — заявил Путин во время своей встречи, трансляция которой ведется на телеканале «Россия 24».
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