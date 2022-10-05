05 октября 2022

В Екатеринбурге доброволец призвал отстоять честь страны: «Нашим нужна поддержка и крепкие духом». Видео

Свердловчанин решил добровольно отправиться на спецоперацию, чтобы защитить свою семью
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет. Екатеринбург, военный билет, призыв в армию
Житель Белоярского района Александр пришел в военный комиссариат Фото:
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Мобилизация в России

Житель Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Екатеринбурге, не дождавшись повестки о мобилизации. 28-летний мужчина считает, что нужно защищать честь и достоинство страны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU.

«Как услышал о специальной операции, о мобилизации, что ребятам нашим серьезно нужна поддержка, нужны здравые парни, духом крепкие, принял решение пойти добровольцем. Помочь нашим ребятам постоять за наших родных, за наших близких, за свою семью. Защитить честь и достоинство страны», — поделился Бажанов.

Ранее агентство писало, житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo

Житель Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Екатеринбурге, не дождавшись повестки о мобилизации. 28-летний мужчина считает, что нужно защищать честь и достоинство страны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Как услышал о специальной операции, о мобилизации, что ребятам нашим серьезно нужна поддержка, нужны здравые парни, духом крепкие, принял решение пойти добровольцем. Помочь нашим ребятам постоять за наших родных, за наших близких, за свою семью. Защитить честь и достоинство страны», — поделился Бажанов. Ранее агентство писало, житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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