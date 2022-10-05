В Екатеринбурге доброволец призвал отстоять честь страны: «Нашим нужна поддержка и крепкие духом». Видео

Свердловчанин решил добровольно отправиться на спецоперацию, чтобы защитить свою семью

06 октября 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Житель Белоярского района Александр пришел в военный комиссариат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Екатеринбурге, не дождавшись повестки о мобилизации. 28-летний мужчина считает, что нужно защищать честь и достоинство страны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Как услышал о специальной операции, о мобилизации, что ребятам нашим серьезно нужна поддержка, нужны здравые парни, духом крепкие, принял решение пойти добровольцем. Помочь нашим ребятам постоять за наших родных, за наших близких, за свою семью. Защитить честь и достоинство страны», — поделился Бажанов. Ранее агентство писало, житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.

Житель Белоярского района (Свердловская область) Александр Бажанов пришел в пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в Екатеринбурге, не дождавшись повестки о мобилизации. 28-летний мужчина считает, что нужно защищать честь и достоинство страны. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «Как услышал о специальной операции, о мобилизации, что ребятам нашим серьезно нужна поддержка, нужны здравые парни, духом крепкие, принял решение пойти добровольцем. Помочь нашим ребятам постоять за наших родных, за наших близких, за свою семью. Защитить честь и достоинство страны», — поделился Бажанов. Ранее агентство писало, житель Екатеринбурга Владимир Ветлугин добровольно пришел в пункт отбора на военную службу по контракту. 29-летний екатеринбуржец считает, что защищать Родину — дело настоящих мужчин. Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, который уточнял, что для участия в спецоперации будут призваны те, кто имеет боевой опыт и получил военно-учетную специальность. 300 тысяч бойцов, подходящих под соответствующие критерии, будут отправлены в зону проведения СВО.