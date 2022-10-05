Пермские ученые придумали способ добычи удобрений из отходов

Технология ученых позволяет извлекать ценные ресурсы из водных стоков предприятий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) модернизировали технологию добычи ценных ресурсов из отходов производства. Речь о новом способе извлечении азота и фосфора из водных стоков промышленных предприятий, благодаря которому эффективность извлечения данных химических элементов повышается до 99 процентов.

«Традиционный метод не позволяет достичь таких результатов. Кроме этого, технология пермских ученых позволит производить отечественное удобрение на основе струвита — фосфатного минерала — и поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов. Модифицированная технология проста в реализации, отличается высокой скоростью процесса, позволяет одновременно извлекать аммоний и фосфат из стоков без использования избытка реагентов», — сообщили в пресс-службе вуза.

Ученые ПНИПУ предложили модифицировать реагент из смеси солей магния и фосфата, переработав их в активный промежуточный продукт. При его использовании специалистам удалось повысить степень извлечения модификаций азота и фосфора из водных растворов до 99 процентов. Результаты исследования будут полезны для производств, имеющих водные отходы с примесями данных химических элементов. В результате предприятия смогут изготавливать и продавать струвит, который можно использовать в качестве минерального удобрения.

Ранее президент Владимир Путин объявил 2022—2031 годы в России десятилетием науки и технологий. Как следует из соответствующего указа главы российского государства, данное решение призвано усилить роль науки и технологий в достижении задач по развитию общества и страны.