Генерального директора пермского завода оставили под домашним арестом

Домашний арест продлили до 7 декабря Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Суд оставил под домашним арестом директора Соликамского магниевого завода Артура Уртаева. Мера пресечения будет действовать еще два месяца.

«Свердловский районный суд оставил действующего гендиректора ОАО „Соликамский магниевый завод“ Артура Уртаева под домашним арестом до 7 декабря, всего на пять месяцев. На этот же срок продлено расследование дела о хищении денег завода, обвиняемому вменяется растрата», — сообщило Properm.

Артур Уртаев пытался изменить меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде или хотя бы разрешить прогулки, потому что состояние его здоровья ухудшается. Однако обвиняемому было отказано.

Расследование дела началось в мае. По версии следствия, Артур Уртаев выдал бывшему акционеру завода Игорю Пестрикову займ на сумму 250 млн рублей без решения совета акционеров. Игорь Пестриков сейчас находится в розыске. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Уртаев был задержан и водворен в СИЗО. Позже — ему изменили меру пресечения.