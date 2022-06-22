Директор пермского завода выходит из СИЗО

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Из СИЗО директора завода переведут под домашний арест Фото:

В Перми генеральному директору ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Артуру Уртаеву изменили меру пресечения. Из СИЗО его отправят под домашний арест, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда.

«Такое решение было принято, так как господин Уртаев обвиняется в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Домашний арест господин Уртаев будет отбывать в служебной квартире в Соликамске», — пишет издание.

По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Уртаев был задержан и водворен в СИЗО. Пестрикова объявили в федеральный розыск.

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В Перми генеральному директору ОАО «Соликамский магниевый завод» (ОАО «СМЗ») Артуру Уртаеву изменили меру пресечения. Из СИЗО его отправят под домашний арест, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу Пермского краевого суда. «Такое решение было принято, так как господин Уртаев обвиняется в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Домашний арест господин Уртаев будет отбывать в служебной квартире в Соликамске», — пишет издание. По версии следствия, гендиректор СМЗ Артур Уртаев предоставил 1 июня акционеру завода Игорю Пестрикову 250 млн рублей в кредит на два месяца. При этом в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в предприятии «Ловозерский ГОК», которое является убыточным и не могло обеспечить возврат долга. Следователи расценивают действия Уртаева как растрату в особо крупном размере. Уртаев был задержан и водворен в СИЗО. Пестрикова объявили в федеральный розыск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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