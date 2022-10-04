Военкомат ЯНАО подтвердил исполнение плана по мобилизации

Частичная мобилизация в регионе выполнена на 100%, сообщил военный комиссариат ЯНАО

Ямальцы проходят боевое слаживание в Тюменской области Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ямало-Ненецкий автономный округ выполнил поставленный план по мобилизации граждан на военную службу. Об этом сообщило агентство «Север-Пресс» со ссылкой на данные окружного военкомата.

«В ЯНАО план по частичной мобилизации граждан на военную службу в выполнен. Сейчас происходит доукомплектование групп мобилизованных ямальцев для дальнейшего прохождения учебных сборов», — сообщили журналистам в военном комиссариате.

По данным издания, «ямальский батальон» полностью экипирован. При этом для мобилизованных продолжают закупать палатки, спальные мешки, а также предметы амуниции и оборудование, необходимое для жизни в полевых условиях.

Кроме того, военкомат объяснил отсутствие медицинских комиссий по месту призыва. Согласно постановлению правительства РФ, об изменениях своего состояния здоровья граждане, пребывающие в запасе сами должны уведомлять военные комиссариаты в двухнедельный срок.

Ранее URA.RU со ссылкой на собственные источники сообщало о выполнении плана по мобилизации в ЯНАО на 100%. Из почти тысячи мобилизованных в регионе более 300 ямальцев зачислены в батальон «Ермак», который сейчас проходи боевое слаживание на полигоне в Тюменской области.

Специальная военная операция началась 24 февраля. В качестве основной ее цели была заявлена защита населения Донбасса от геноцида, проводившегося украинскими националистами.