Дочь челябинского экс-губернатора в третий раз попыталась разорить брата

Дети Бориса Дубровского продолжают выяснять отношения в судах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Третья попытка Анны Дубровской, дочери экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, войти в число кредиторов брата Александра в деле о его банкротстве, провалилась. Это следует из базы судебных дел.

«Определение Арбитражного суда Челябинской области от 25 мая 2022 года по делу № А76-32466/2021 и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 июля 2022 года по тому же делу оставить без изменения. Кассационную жалобу Дубровской А. Б. — без удовлетворения», — говорится в постановлении Арбитражного суда Уральского округа (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в марте Дубровская присоединилась к процессу банкротства брата, Александра Дубровского. В своем заявлении она указала, что тот должен ей около 210 тысяч рублей. Иск был последовательно отклонен Арбитражным судом Челябинской области и вышестоящей инстанцией, где бизнесвумен обжаловала решение областного арбитража. Ранее она добилась признания долга Александра, после чего суд арестовал эту сумму на счетах Дубровского-младшего.

Заявление о банкротстве сын экс-губернатора по собственной инициативе подал 6 сентября 2021 года. Его долги перед кредиторами тогда оценивались в 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), эта компания принадлежит семье бывшего главы региона. Источники URA.RU считают, что личное банкротство позволяет Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами «Монтажника», где долги приблизились к 2,5 млрд рублей.

Представители семьи Дубровских не комментируют СМИ обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он, по имеющейся информации, пребывает за пределами РФ.