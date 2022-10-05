Пригожин прокомментировал слухи о своем визите в колонии Екатеринбурга

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не приедет в колонии Екатеринбурга, чтобы агитировать осужденных для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе компании «Конкорд».
«У нас пока такой информации нет», — заявили в «Конкорде» в ответ на обращение корреспондента URA.RU.
Ранее источник агентства сообщил, что Евгений Пригожин собирается приехать в Екатеринбург. В его планах, якобы, было посещение исправительных колоний и поиск осужденных, готовых отправиться на фронт.
Ранее URA.RU сообщало, что создатель ЧВК «Вагнера» Пригожин раскритиковал идею мобилизовать заключенных. Он подчеркнул, что такие решения можно принимать только на федеральном уровне.
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