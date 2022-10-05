Пригожин прокомментировал слухи о своем визите в колонии Екатеринбурга

Пресс-служба «Конкорда»: Пригожин не приедет в Екатеринбург

05 октября 2022 в 19:51 Размер текста - 17 +

Пресс-служба компании «Конкорд» опровергла визит Евгения Пригожина в колонии Екатеринбурга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не приедет в колонии Екатеринбурга, чтобы агитировать осужденных для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе компании «Конкорд». «У нас пока такой информации нет», — заявили в «Конкорде» в ответ на обращение корреспондента URA.RU. Ранее источник агентства сообщил, что Евгений Пригожин собирается приехать в Екатеринбург. В его планах, якобы, было посещение исправительных колоний и поиск осужденных, готовых отправиться на фронт. Ранее URA.RU сообщало, что создатель ЧВК «Вагнера» Пригожин раскритиковал идею мобилизовать заключенных. Он подчеркнул, что такие решения можно принимать только на федеральном уровне.

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не приедет в колонии Екатеринбурга, чтобы агитировать осужденных для участия в специальной военной операции. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе компании «Конкорд». «У нас пока такой информации нет», — заявили в «Конкорде» в ответ на обращение корреспондента URA.RU. Ранее источник агентства сообщил, что Евгений Пригожин собирается приехать в Екатеринбург. В его планах, якобы, было посещение исправительных колоний и поиск осужденных, готовых отправиться на фронт. Ранее URA.RU сообщало, что создатель ЧВК «Вагнера» Пригожин раскритиковал идею мобилизовать заключенных. Он подчеркнул, что такие решения можно принимать только на федеральном уровне.