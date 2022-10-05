Кадыров стал мировым рекордсменом по санкциям

05 октября 2022 в 20:29 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал мировым рекордсменом по введенным в отношении человека, его родственников и соратников в мире санкционных ограничений. Об этом сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. «Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — передает РИА «Новости» слова Коненко. Кадыров также побил рекорд по количеству санкций, введенных против родственников и окружения человека. Таких санкций на данный момент 68. Ранее Кадыров называл себя рекордсменом по санкциям. По его словам, он «обогнал» президента Беларусии Александра Лукашенко и главу Северной Кореи Ким Чен Ына по количеству санкций, которые ввели против них страны Запада.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал мировым рекордсменом по введенным в отношении человека, его родственников и соратников в мире санкционных ограничений. Об этом сообщил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. «Позавчера в редакцию Книги рекордов России и Клуба мировых рекордов поступили заявки на рекорды. Мы их изучили и сделали вывод. Рекорд — самое большое количество личных санкционных ограничений, введенных в отношении человека в мире. С результатом в 15 санкций рекордсменом объявляю Рамзана Ахматовича Кадырова», — передает РИА «Новости» слова Коненко. Кадыров также побил рекорд по количеству санкций, введенных против родственников и окружения человека. Таких санкций на данный момент 68. Ранее Кадыров называл себя рекордсменом по санкциям. По его словам, он «обогнал» президента Беларусии Александра Лукашенко и главу Северной Кореи Ким Чен Ына по количеству санкций, которые ввели против них страны Запада.