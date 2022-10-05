Вице-губернатор ХМАО озвучил число ошибочно мобилизованных югорчан

Вице-губернатор ХМАО: В Югре 74 человека были ошибочно мобилизованы

06 октября 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

В Югру вернули тех, кто был мобилизован по ошибке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Общее число ошибочно мобилизованных из Югры составляет 74 человека. Они уже вернулись домой из учебных центров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «За первый этап призыва, по всему региону 74 человека отправили, два автобуса тех, кто неправильно был призван по состоянию здоровья, по составу семьи. Многие по показаниям сейчас не могут проходить обучение, а соответственно, и службу, потому что не отработали военкоматы. Есть люди со сломанной ключицей, есть люди со сломанным носом, которых привезли с искривлением перегородки или со сломанными ногами, где спица вставлена. Почему они молчали в муниципалитете и как их комплектовали? Вот сейчас по таким людям сверки проходят, заявления принимаются, отправляем их домой», — сказал Тиртока. Заместитель губернатора ХМАО отметил, что в ходе мобилизации были выявлены системные ошибки. Теперь перед властями стоит задача их устранить на уровне муниципалитетов и военкоматов. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Общее число ошибочно мобилизованных из Югры составляет 74 человека. Они уже вернулись домой из учебных центров. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель губернатора ХМАО Александр Тиртока. «За первый этап призыва, по всему региону 74 человека отправили, два автобуса тех, кто неправильно был призван по состоянию здоровья, по составу семьи. Многие по показаниям сейчас не могут проходить обучение, а соответственно, и службу, потому что не отработали военкоматы. Есть люди со сломанной ключицей, есть люди со сломанным носом, которых привезли с искривлением перегородки или со сломанными ногами, где спица вставлена. Почему они молчали в муниципалитете и как их комплектовали? Вот сейчас по таким людям сверки проходят, заявления принимаются, отправляем их домой», — сказал Тиртока. Заместитель губернатора ХМАО отметил, что в ходе мобилизации были выявлены системные ошибки. Теперь перед властями стоит задача их устранить на уровне муниципалитетов и военкоматов. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованных жителей ХМАО обеспечат необходимой экипировкой. В том числе амуницию получат югорчане, которые находятся в учебных центрах. Об этом губернатор Югры Наталья Комарова рассказала на встрече с жителями Нефтеюганска. Частичная мобилизация в России объявлена 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин отметил, что основная ее задача — защита мирного населения ДНР и ЛНР.