Строители устранили недостатки на скандальном объекте в Новом Уренгое

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов проверил строителей бассейна «Юность»

05 октября 2022 в 20:18 Размер текста - 17 +

После подачи в здание бассейна тепла там начнутся отделочные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Новый подрядчик, ведущий строительство бассейна «Юность» в Новом Уренгой, устранил все недостатки, оставленные предшественниками. Как сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Андрей Воронов, 5 октября он лично проверил, как ведутся работы на скандальном объекте. «Строители устранили все недочеты предыдущего подрядчика. Испытали бетонное основание чаши бассейна, закуплено необходимое оборудование для дальнейших работ», — рассказал мэр газовой столицы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Воронова, новый подрядчик выполнил обязательства и закончил монтаж кровли. После подачи тепла на объект строители займутся внутренней отделкой помещений. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Нового Уренгоя несколько раз меняла подрядчиков при возведении «Юности». Те утверждали, что заказчик требовал от них выполнения работ, не прописанных в основном контракте. Объект превратился в долгострой, однако городские власти обещали сдать его не позднее 2023 года.

Новый подрядчик, ведущий строительство бассейна «Юность» в Новом Уренгой, устранил все недостатки, оставленные предшественниками. Как сообщил в социальных сетях глава муниципалитета Андрей Воронов, 5 октября он лично проверил, как ведутся работы на скандальном объекте. «Строители устранили все недочеты предыдущего подрядчика. Испытали бетонное основание чаши бассейна, закуплено необходимое оборудование для дальнейших работ», — рассказал мэр газовой столицы на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По словам Воронова, новый подрядчик выполнил обязательства и закончил монтаж кровли. После подачи тепла на объект строители займутся внутренней отделкой помещений. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Нового Уренгоя несколько раз меняла подрядчиков при возведении «Юности». Те утверждали, что заказчик требовал от них выполнения работ, не прописанных в основном контракте. Объект превратился в долгострой, однако городские власти обещали сдать его не позднее 2023 года.