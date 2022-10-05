В России стартовал патриотический конкурс для школьников всех 89 регионов

05 октября 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

Школьники со всей страны, включая новые территории, примут участие в патриотическом конкурсе Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В РФ стартовал ежегодный патриотический конкурс для школьников всей страны «Смотри, это Россия!». В этом году участие примут и дети новых территорий России: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «5 октября началась регистрация на участие <…>. Конкурс станет первым патриотическим проектом, в котором примут участие дети всех 89 регионов страны», — пояснили в пресс-службе. В этом году в конкурсе примут участие и школьники из новых территорий России: Херсонской и Запорожской областей, а также республик ЛДНР. В 2021 году конкурс получил поддержку 11 федеральных партнеров. В ходе конкурса участники будут снимать видеоролики о своей малой родине. Лучшие будут выбраны путем голосования на официальном сайте конкурса. В этом году основной темой конкурса станут достижения выдающихся людей малой родины — «Гордость моего региона». В настоящий момент проходит регистрация участников. Она продлится до 13 ноября. Помимо этого, куратор данного проекта Айсен Николаев учредил отдельную номинацию в честь 100-летия Республики Саха (Якутия). Участникам нужно будет предоставить свои работы на эту номинацию до 24 октября. Всю необходимую информацию по конкурсу можно получить здесь . Награждение участников планируется в декабре. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии новых регионов РФ. Данные территории числятся в составе России с 5 октября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В РФ стартовал ежегодный патриотический конкурс для школьников всей страны «Смотри, это Россия!». В этом году участие примут и дети новых территорий России: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщает пресс-служба конкурса. «5 октября началась регистрация на участие <…>. Конкурс станет первым патриотическим проектом, в котором примут участие дети всех 89 регионов страны», — пояснили в пресс-службе. В этом году в конкурсе примут участие и школьники из новых территорий России: Херсонской и Запорожской областей, а также республик ЛДНР. В 2021 году конкурс получил поддержку 11 федеральных партнеров. В ходе конкурса участники будут снимать видеоролики о своей малой родине. Лучшие будут выбраны путем голосования на официальном сайте конкурса. В этом году основной темой конкурса станут достижения выдающихся людей малой родины — «Гордость моего региона». В настоящий момент проходит регистрация участников. Она продлится до 13 ноября. Помимо этого, куратор данного проекта Айсен Николаев учредил отдельную номинацию в честь 100-летия Республики Саха (Якутия). Участникам нужно будет предоставить свои работы на эту номинацию до 24 октября. Всю необходимую информацию по конкурсу можно получить здесь. Награждение участников планируется в декабре. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о принятии новых регионов РФ. Данные территории числятся в составе России с 5 октября.