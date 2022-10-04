Курганское правительство сформировало основные и резервные комиссии по призыву

Курганские власти утвердили списки призывных комиссий региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сформировали двадцать семь основных и резервных списков призывных комиссий для всех субъектов региона. Документ появился на сайте правовой информации.

«Создать и утвердить основной и резервный составы призывной комиссии Курганской области согласно приложению», — говорится в документе, подписанным губернатором Вадимом Шумковым. Постановление №124 опубликовали 5 октября.

Согласно ему, в области, городах Кургане и Шадринске, а также всех муниципальных образованиях создаются комиссии по призыву. Председателями основных комиссий стали руководители субъектов области, их заместителями — военные комиссары, председателями резервных комиссий — заместители глав или сотрудники администраций. Также в комиссию вошли члены из различных департаментов и медицинские специалисты.

Председателем областной комиссии по призыву назначен сам губернатор Шумков. Зампредседателя стал военком Айрат Зарипов, председателем резервной комиссии — замгубернатора Оксана Куташи.

Всем членам призывной комиссии рекомендовано предоставить информацию об итогах призыва в октябре — декабре 2022 года. Сделать это необходимо в срок до 10 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство области собралось на срочное совещание по частичной мобилизации. На совещании присутствовали главы всех субъектов региона.