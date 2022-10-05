Олег Голиков попросился в Донбасс добровольцем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Депутат Госдумы, избранный от Челябинской области, подал заявление в военкомат, чтобы его отправили на спецоперацию в качестве добровольца. Как заявил Голиков, главной задачей сейчас является защитить людей в Донбассе.

«Олег Голиков подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца в военкомате в Челябинске. Он служил в армии и является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы», — сообщает пресс-служба Челябинского регионального отделения «Единой России» в своем официальном telegram-канале.

Сам депутат заявил, что как депутат Госдумы от ЕР прикреплен к Ясиноватой. На дальних территориях, в Красном Партизане и Троицком, сейчас ведутся боевые действия.

«Когда мы туда приезжали с избирательными комиссиями, люди выходили, голосовали и говорили: „Вы нас не бросите?“. Первую задачу мы выполнили. Мы их не бросили. Вторая задача теперь — их защитить», — говорит депутат.

Ранее Голиков, комментируя указ президента РФ о частичной мобилизации, заявил URA.RU, что готов встать в строй для службы в армии. Как пояснил депутат, это долг каждого дееспособного мужчины.

В настоящее время под контролем российской армии находится большая часть Запорожья, ЛНР, Херсонская область и часть ДНР. После проведения референдумов эти регионы вошла в состав РФ. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.