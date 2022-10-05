Первый трейлер к фильму снимали в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В столице Прикамья в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» 5 октября состоялась премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Художественную картину транслировали сразу на трех экранах в трех залах, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед показам для гостей подготовили интерактивную историческую развлекательную программу. После чего первые зрители увидели „Сердце Пармы“ сразу в трех залах кинотеатра», — пояснил корреспондент агентства.

В конце сентября у российских актеры уже была возможность оценить фильм, снятый по мотивам пермского произведения. В Санкт-Петербурге прошел спецпоказ. Работа создателей экшн-драмы вдохновила предпринимателей и за пределами киноиндустрии. Так пермское агентство организовало тур по краю, в основу которого лег сюжет «Сердца Пармы».

Подобный интерактив способствуют более полному погружению в атмосферу событий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Парма — это суровый и жестокий край, считают создатели фильма Фото: Сергей Русанов © URA.RU