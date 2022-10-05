05 октября 2022

Десятки пермяков пришли на премьеру фильма «Сердце Пармы» в кинотеатр. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино
Первый трейлер к фильму снимали в Пермском крае Фото:

В столице Прикамья в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» 5 октября состоялась премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Художественную картину транслировали сразу на трех экранах в трех залах, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Перед показам для гостей подготовили интерактивную историческую развлекательную программу. После чего первые зрители увидели „Сердце Пармы“ сразу в трех залах кинотеатра», — пояснил корреспондент агентства.

В конце сентября у российских актеры уже была возможность оценить фильм, снятый по мотивам пермского произведения. В Санкт-Петербурге прошел спецпоказ. Работа создателей экшн-драмы вдохновила предпринимателей и за пределами киноиндустрии. Так пермское агентство организовало тур по краю, в основу которого лег сюжет «Сердца Пармы».

Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь
Подобный интерактив способствуют более полному погружению в атмосферу событий
Фото:
Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь
Парма — это суровый и жестокий край, считают создатели фильма
Фото:
Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь
В сюжете нашлось место и для любовной линии
Фото:

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В столице Прикамья в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» 5 октября состоялась премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Художественную картину транслировали сразу на трех экранах в трех залах, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед показам для гостей подготовили интерактивную историческую развлекательную программу. После чего первые зрители увидели „Сердце Пармы“ сразу в трех залах кинотеатра», — пояснил корреспондент агентства. В конце сентября у российских актеры уже была возможность оценить фильм, снятый по мотивам пермского произведения. В Санкт-Петербурге прошел спецпоказ. Работа создателей экшн-драмы вдохновила предпринимателей и за пределами киноиндустрии. Так пермское агентство организовало тур по краю, в основу которого лег сюжет «Сердца Пармы».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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