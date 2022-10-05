В столице Прикамья в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» 5 октября состоялась премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Художественную картину транслировали сразу на трех экранах в трех залах, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Перед показам для гостей подготовили интерактивную историческую развлекательную программу. После чего первые зрители увидели „Сердце Пармы“ сразу в трех залах кинотеатра», — пояснил корреспондент агентства.
В конце сентября у российских актеры уже была возможность оценить фильм, снятый по мотивам пермского произведения. В Санкт-Петербурге прошел спецпоказ. Работа создателей экшн-драмы вдохновила предпринимателей и за пределами киноиндустрии. Так пермское агентство организовало тур по краю, в основу которого лег сюжет «Сердца Пармы».
Подобный интерактив способствуют более полному погружению в атмосферу событий
В столице Прикамья в кинотеатре «Синема Парк Кристалл» 5 октября состоялась премьера фильма «Сердце Пармы», снятого по книге пермского писателя Алексея Иванова. Художественную картину транслировали сразу на трех экранах в трех залах, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Перед показам для гостей подготовили интерактивную историческую развлекательную программу. После чего первые зрители увидели „Сердце Пармы“ сразу в трех залах кинотеатра», — пояснил корреспондент агентства. В конце сентября у российских актеры уже была возможность оценить фильм, снятый по мотивам пермского произведения. В Санкт-Петербурге прошел спецпоказ. Работа создателей экшн-драмы вдохновила предпринимателей и за пределами киноиндустрии. Так пермское агентство организовало тур по краю, в основу которого лег сюжет «Сердца Пармы».