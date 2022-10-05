В Евросоюзе заявили о готовности помочь России и Украине достичь мира

Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией, если этому поспособствуют некоторые обстоятельства. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом», — написал Жозеп Боррель в своем блоге. Однако он заявил, что 17 октября планируется начать учебную миссию ЕС для украинских вооруженных сил, а также подразумевается дальнейшее усиление поддержки Украины в военном, финансовом и политическом плане.
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Европейский союз готов содействовать заключению мирного договора между Украиной и Россией, если этому поспособствуют некоторые обстоятельства. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства вернутся, чтобы сделать это осмысленным образом», — написал Жозеп Боррель в своем блоге. Однако он заявил, что 17 октября планируется начать учебную миссию ЕС для украинских вооруженных сил, а также подразумевается дальнейшее усиление поддержки Украины в военном, финансовом и политическом плане. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. После ее начала обе стороны провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Ранее в США признали, что единственный способ спасти Украину — запустить переговорный процесс с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Киев не заинтересован в мирном урегулировании конфликта. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский издал указ о непризнании решений президента России Владимира Путина. В Кремле на это заявили, что Москве придется ждать появление нового главы Украины, чтобы продолжить дипломатическое взаимодействие между странами, передает RT. Источник, близкий к властям Украины, заявил, что Зеленский может согласиться на мирный договор на условиях РФ в течение года, дополняет «Царьград».