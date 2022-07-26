Лавров заявил об отказе Киева завершать боевые действия

Россия открыта к переговорам с Украиной, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия никогда не отказывались от переговоров с Украиной, однако Киев не проявил заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно: боевые действия заканчиваются за переговорным столом», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции с президентом Уганды. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

По словам дипломата, Россия уведомляла Киев о своем согласии принять определенный вариант мирного договора, однако ответа от украинских властей не получила. «Когда на ранней стадии нашей военной операции украинская сторона предложила переговоры, мы согласились, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле, когда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну еще раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», — отметил он.

Лавров также отметил вмешательство западных коллег в переговорный процесс. »[России] известно, что такие наши коллеги, как США, Великобритания и ряд европейских стран запретили украинцам договариваться с нами на той основе, о которой я упомянул»», — сказал он.

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации страны. С ее начла обе стороны уже провели ряд переговоров, однако они все остались безрезультатными. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал лидерам G7, что в настоящий момент Киев не готов к переговорам с Россией, передает Life .